Продукция Boeing и Airbus несмотря на санкции попадала к российским авиакомпаниям - NYT

Несмотря на наложенные санкции против российской авиаотрасли, авиационные детали производства американской компании Boeing и французской Airbus попадали в российские компании.

Об этом говорится в материале The New York Times по результатам анализа данных российской таможни в распоряжении редакции.

Несмотря на санкции, тысячи партий авиационных деталей были успешно отправлены в Россию в прошлом году. В частности - продукции производства Boeing, Airbus и других компаний. Получателями были российские подсанкционные авиакомпании "Россия", "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7 Airlines, "ЮТэйр" и "Авиакомпания "Победа".

Данные фиксируют более 5 тысяч отдельных поставок авиационных деталей в Россию в течение восьми месяцев 2022 года: от простых винтов до стартера авиационного двигателя от американской оборонной компании Honeywell стоимостью 290 тыс долларов.

Всего за восемь месяцев в Россию было отправлено авиадеталей производства США на сумму 14,4 млн долл, из которых 8,9 млн долл - это детали, маркированные производством Boeing и проданные в Россию через третьих лиц. В прошлом году в Россию также поставлялись детали самолетов, происходящие из ЕС, в частности маркировкой Airbus.

Эти поставки стали возможными благодаря нелегальным сетям компаний, которые возникли для того, чтобы обойти ограничения через ряд подставных покупателей, часто на Ближнем Востоке и в Азии. Большинство товаров были доставлены через такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и Мальдивы. Но несколько партий были отправлены напрямую из США или Европы.

Поставки увеличились в прошлом году, поскольку Россия привлекла международный бизнес для помощи в обходе санкций. Эта тенденция свидетельствует о том, что сети для обхода санкций требовали времени для формирования после введения экспортного контроля, но сейчас они могут помочь российским авиакомпаниям получить ключевые детали.

Российский импорт самолетов и авиационных запчастей упал с 3,45 млрд долл в год до полномасштабного вторжения в Украину до около 286 млн долл после него. Поэтому Китай стал ведущим экспортером деталей для самолетов, космических кораблей и беспилотников в РФ. На его долю приходится около половины всех поставок, за ним следует Индия.

Авиационные эксперты говорят, что российским авиакомпаниям будет сложнее продолжать летать без доступа к западным поставщикам и помощи от Boeing и Airbus. Но пока российские авиакомпании выживают благодаря международным поставкам и "каннибализму" сотен иностранных самолетов, которые застряли в России после начала войны.

Группа юристов по экспортному контролю и бывших чиновников в комментарии журналистам, заявили, что многие такие поставки могли нарушать санкции, но производители самолетов, такие как Boeing или Airbus, не обязательно были виноваты в этом, ведь авиационная цепь поставок является сложной и глобальной, а детали могли поступать из разных источников.

Санкции США технически позволяют компаниям получить лицензию, чтобы продолжать отправлять продукцию российским перевозчикам из соображений "безопасности полетов", но и Boeing, и Airbus заявили, что они не обращались за такой лицензией. В Airbus заявили, что законы ЕС запрещают отправлять такие товары в Россию даже при условии получения лицензии в США.