Медиагруппа Vice Media подала на банкротство накануне продажи

Медийная группа Vice Media, которой принадлежат сайты Vice и Motherboard, подала заявление о банкротстве и готовится к продаже группе кредиторов.

Об этом сообщает Reuters.

В Vice отмечают, что консорциум кредиторов, в который входят Fortress Investment Group, Soros Fund Management и Monroe Capital, предложит около 225 млн долл за почти все активы компании, а также возьмет на себя значительные обязательства после закрытия сделки. Стоимость активов и обязательств Vice составляет от 500 млн долларов до 1 млрд долларов. Таким образом, кредиторы выкупят медиагруппу с большой скидкой.

Vice получил от кредиторов обязательства и согласие на использование более 20 млн долл, которых должно хватить для финансирования бизнеса в процессе продажи.

Группа Vice принадлежала к группе цифровых СМИ, которые быстро выросли в течение короткого промежутка времени, и в свое время имела высокие высокие показатели работы. Однако сейчас многие технологические и медиа-компании вынуждены сокращать расходы, чтобы выжить в условиях слабого рекламного рынка на фоне замедления экономического роста.

В конце апреля компания заявила, что отменяет популярную телепрограмму "Vice News Tonight" в рамках реструктуризации своего новостного подразделения. За неделю до этого другое СМИ, BuzzFeed, также заявил, что закрывает свое новостное подразделение.





