Покупка Microsoft игрового гиганта Activision за $69 миллиардов: ЕС одобрил сделку

Еврокомиссия одобрила покупку компанией Microsoft игрового гиганта Activision за 69 млрд долл, однако наложенное Британией вето остается на пути завершения сделки.

Об этом пишет Bloomberg.

Анализ антимонопольного ведомства Еврокомиссии показал, что поглощение не повредит конкуренции на рынке после того, как Microsoft пообещала разрешить конкурентам предлагать на своих платформах такие игры, как Call of Duty, в течение 10 лет.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер назвала сделку "проконкурентной". Она убеждена, что поглощение "даст толчок" рынку облачного стриминга, который составляет лишь от 1% до 3% всего игрового рынка.

"Мы согласны с тем, что рынок облачного стриминга является перспективным. Мы можем не соглашаться относительно скорости, с которой он будет развиваться", - сказала Вестагер и добавила, что ЕС видит более длительный период развития облачных игр, чем Великобритания.

В то же время, по словам аналитика Bloomberg Intelligence Дженнифер Ри, хотя решение ЕС дает надежду на завершение сделки, "оно, вероятно, мало что меняет" для шансов Microsoft на успех в судебных процессах против британского и американского антимонопольных регуляторов, которые ранее заблокировали или попытались заблокировать соглашение.

"Каждая юрисдикция приняла свое решение, исходя из рыночных условий в своем регионе. Эти условия могут отличаться, что может привести к различным выводам относительно антимонопольного влияния сделки", - объясняет Ри.

Еврокомиссия считает, что обязательства Microsoft позволят миллионам европейских потребителей "транслировать игры Activision, используя любые облачные игровые сервисы", работающие в ЕС. Это, в свою очередь, откроет преимущества для конкуренции и потребителей, ведь запустит игры Activision на новых платформах, в частности - меньших игроков рынка, и на большее количество устройств.

Зато британское Управление по вопросам конкуренции и рынков ранее заявило, что соглашение усилит преимущество Microsoft на рынке облачных игр, предоставив ей контроль над рядом самых популярных игр, в частности Overwatch и World of Warcraft, и наложило вето на соглашение.