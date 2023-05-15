Цены на газ в Европе падают на фоне слабого спроса

Европейские цены на природный газ на зимние месяцы упали на фоне низкого спроса, в то время как более высокие, чем обычно, запасы топлива облегчают подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Об этом пишет Bloomberg.

Базовые голландские фьючерсы на февральские поставки упали на 8,5% - больше всего за последние четыре месяца - до около 51 евро за мегаватт-час. Цены на декабрь и январь также упали.

Агентство добавляет, что растет уверенность в том, что рынок сможет выдержать любые потенциальные потрясения, после резкого роста цен в прошлом году, когда Россия ограничила поставки газа из-за войны в Украине.

"Сейчас Европа должна быть на пути к удовлетворению потребностей в запасах газа на зиму, особенно если экономическая активность разочарует", - заявил аналитик Citigroup Франческо Марточча.

"Много корректировок произошло со стороны спроса, и промышленность действительно смогла справиться с повышением цен на газ", - добавил он.

Запасы газа в Европе необычно высоки - около 63% - после месяца чистых вливаний и притока сжиженного природного газа. С начала года запасы газа сократились более чем вдвое на фоне стабильных поставок, мягкой погоды и увеличения вклада в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

По словам аналитика Wood Mackenzie Ltd. Розалин Халс, промышленный спрос на газ в Европе с января по апрель был на 20% ниже среднего пятилетнего показателя. Хотя некоторые страны сократили падение потребления, это не свидетельствует о полном восстановлении - "скорее о постепенном потеплении настроений", отметила она в электронном письме.

Экономическая правда