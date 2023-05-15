ВАКС продлил действие процессуальных обязанностей для Пивоварского

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) продлил на 2 месяца срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего министра инфраструктуры Андрея Пиварского, подозреваемого в злоупотреблении властью и служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Так, Пивоварский обязан:

прибывать по требованию к следователю (детективу), прокурору и суду;

сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы, выезды за пределы Киева и Киевской области;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами.

"Экс-министр подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Ранее к нему была применена мера пресечения в виде залога", - заявили в ВАКС.

Как добавили в САП, Пивоварский подозревается в злоупотреблении властью и служебным положением, которые нанесли государству более 40 млн долл убытков.

Напоминаем:

22 февраля 2023 года НАБУ и САП сообщили Пивоварскому о подозрении в злоупотреблении служебным положением, которое якобы нанесло государству ущерб на сумму более 30 миллионов долларов в 2015 году.

В марте за Пивоварского был внесен залог в 10 млн грн.

Пивоварский занимал должность министра инфраструктуры в правительстве Арсения Яценюка с декабря 2014 года по апрель 2016 года.

Экономическая правда