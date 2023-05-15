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Бриллианты, сталь, никель: западные страны продолжают покупать российские товары на миллиарды долларов

Понедельник, 15 мая 2023, 16:30 - Экономическая правда

Под западные санкции до сих пор не попали ряд товаров, на которых агрессор может ежегодно зарабатывать более 20 млрд дол.

Об этом говорится в статье ЭП.

За 2022 год США, Великобритания и ЕС купили платины на 4 млрд долл, никеля – на 3,8 млрд долл, алюминия – на 3,7 млрд долл и меди – на 3 млрд долл. Ни один из этих товаров не попал под санкции.

 

В то же время, Бельгия продолжает покупать российские бриллианты, а окончательное эмбарго на сталь из страны-агрессора отсрочили до 2024 года.

Страны G7 продолжают покупать российский титан у компании "ВСМПО-Ависма", поставляющей металл для строительства российских ракет и боевых самолетов, а также чугун у Новолипецкого металлургического комбината, предоставляющего сталь для российского ядерного оружия.

Детальнее о пробелах в западных санкциях читайте в материале: 20 миллиардов для Путина. Почему западные страны не решаются на санкции против российских металлов и алмазов?

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