Бриллианты, сталь, никель: западные страны продолжают покупать российские товары на миллиарды долларов

Под западные санкции до сих пор не попали ряд товаров, на которых агрессор может ежегодно зарабатывать более 20 млрд дол.

Об этом говорится в статье ЭП.

За 2022 год США, Великобритания и ЕС купили платины на 4 млрд долл, никеля – на 3,8 млрд долл, алюминия – на 3,7 млрд долл и меди – на 3 млрд долл. Ни один из этих товаров не попал под санкции.

В то же время, Бельгия продолжает покупать российские бриллианты, а окончательное эмбарго на сталь из страны-агрессора отсрочили до 2024 года.

Страны G7 продолжают покупать российский титан у компании "ВСМПО-Ависма", поставляющей металл для строительства российских ракет и боевых самолетов, а также чугун у Новолипецкого металлургического комбината, предоставляющего сталь для российского ядерного оружия.

Детальнее о пробелах в западных санкциях читайте в материале: 20 миллиардов для Путина. Почему западные страны не решаются на санкции против российских металлов и алмазов?