Аграрный рынок труда восстановился на 80% от начала вторжения – исследование

Агроотрасль во время войны оказалась более устойчивой, чем рынок труда в целом: если в феврале 2022 года на Work.ua было размещено 2 745 вакансий от агрокомпаний, то в марте количество предложений работы упало в 6 раз до 445 вакансий. В целом же в момент вторжения рынок труда обвалился более чем в 10 раз.

Об этом говорится в совместном исследовании Agrohub и Work.ua.

"После отражения атак врага, начиная с апреля 2022 года, началось постепенное восстановление рынка труда. Активное восстановление отрасли агро наблюдалось летом, с июня 2022 (1 159 вакансий) и продолжилось до сентября, когда был зафиксирован первый рекорд - 1 641 предложение работы. Вероятно, что ракетные обстрелы и отключение электроэнергии, которые начались с октября, повлияли на дальнейшее развитие рынка.

Агроотрасль активизировалась в первый месяц 2023 года, что, вероятно, связано с приближением начала посевных работ. В марте 2023 года количество предложений работы в области агро достигла 2 264 вакансии, что составляет более 80% к февралю 2022 года. Больше всего предложений работы находится в Киевской (515 вакансий), Днепропетровской (209), Львовской (170) Одесской (143) и Винницкой (133) + Черкасской (129) областях", - говорится в сообщении.

Опрос Agrohub, в котором приняли участие 14 крупнейших агрохолдингов Украины с общим земельным банком около 2 млн гектаров, показал наличие достаточно большого дефицита кадров, как и до войны, в категориях механизаторов, рабочих специальностей, водителей и линейного персонала.

Низкий уровень дефицита кадров наблюдается на элеваторах.

"Большие компании испытывают меньший дефицит кадров, особенно это касается механизаторов и водителей. Частично это происходит из-за того, что крупным компаниям легче получить бронирование своих работников или релоцировать их при необходимости в другой регион.

Однако, что касается производственных специальностей и линейного персонала на местах, то проблемы с дефицитом кадров примерно одинаковы у разных по размеру компаний", - говорится в исследовании.

Что касается конкуренции соискателей в области агро, то во время полномасштабного вторжения она выросла в пять раз.

"Работы было мало, желающих работать много, соответственно, вакансии закрывались быстрее. По состоянию на март 2023 года количество откликов на вакансию почти достигло довоенного уровня. Рынок труда снова возвращается к соискателю.

По данным опроса Work.ua, 56% работодателей уже отмечают, что найм кандидатов стал длиннее", - заявляют авторы исследования.

Наибольшая конкуренция наблюдается по должностям: офис-менеджер, финансовый аналитик, юрист, менеджер по персоналу, начальник производства.

Наименьшая конкуренция по должностям: ветеринарный врач, слесарь, ремонтник, электрик, технолог, зоотехник - менее 5 откликов на вакансию в месяц.

Наименьшая конкуренция соискателей в Черновицкой, Закарпатской и Кировоградской областях - там поиск кандидатов может длиться дольше.

При этом опросы крупнейших работодателей в агро свидетельствуют о том, что большинство не собираются менять численность персонала в текущем году. Почти 30% респондентов планируют оптимизацию персонала на 5-10%.

Лишь две из опрошенных крупных агрокомпаний планируют найм сотрудников до 5%.

"Рынок труда Украины восстанавливается по оптимистическому сценарию. Количество вакансий превышает 80% довоенного периода, что является фантастическим показателем в условиях войны. Однако у этой ситуации есть обратная сторона. Конкуренция соискателей за работу почти достигла уровня февраля 2022 года и продолжает снижаться.

Рынок труда возвращается к соискателю и перед работодателями появляется новый вызов - дефицит квалифицированных кадров. Миллионы украинцев выехали за границу и стали внутренними переселенцами, около миллиона защищают нашу страну. Большинство из них квалифицированные кадры, которые вышли с рынка труда", - пояснил директор по коммуникациям Work.ua Максим Пилипенко.

Экономическая правда