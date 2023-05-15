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В Израиле заметили "Ленинградское" мороженое от бренда "Рудь": что говорит производитель

Понедельник, 15 мая 2023, 15:37 - Анастасия Жарикова

В магазинах Израиля продается морожено-эскимо "Ленинградское" от бренда "Рудь" – Житомирского маслозавода.

Об этом сообщил пользователь Twitter Злой Конопляный Джмелик.

"Когда я увидел в израильском магазине продовольственных товаров мороженое Житомирской фабрики РУДЬ, то обрадовался и с тем же очень расстроился надписи на обертке. Ленинградское мороженое. Живущему в Израиле бывшему Житомирянину очень стыдно..." - говорится в твите.

Эту информацию подтвердила и другая пользовательница, записав видео с мороженым в холодильнике израильского магазина в понедельник, 15 мая. Сканирование штрихкода указывает на то, что произведено оно в Украине.

В пресс-службе "Рудь" заявляют, что в течение многих лет мороженое под ТМ "RUD" реализовывалось на территории Израиля.

Согласно заявлению, задолго до начала войны компания заключила договор на производство и поставку мороженого на условиях "privat label" израильскому контрагенту DILER B.M.D.INTERNATIONAL LTD. Производитель принял на себя договорное обязательство изготовить иностранному заказчику мороженое по его рецептурам и под торговыми марками.

"Среди заказанных наименований (торговых марок), принадлежащих нерезиденту DILER B.M.D.INTERNATIONAL LTD, была ТМ "Ленинградское". Согласно договорным условиям наряду с торговой маркой заказчика товара размещался бренд производителя. Указанный продукт реализовывался исключительно на территории Израиля", – добавляют в "Рудь".

Компания заявляет, что с начала большой войны прекратила производство "Ленинградского" мороженого. А фото и видео, распространенные в сети, указывают на вероятные остатки в израильских сетях товара, снятого с производства.

производство пищепром
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