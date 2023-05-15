В Израиле заметили "Ленинградское" мороженое от бренда "Рудь": что говорит производитель

В магазинах Израиля продается морожено-эскимо "Ленинградское" от бренда "Рудь" – Житомирского маслозавода.

Об этом сообщил пользователь Twitter Злой Конопляный Джмелик.

"Когда я увидел в израильском магазине продовольственных товаров мороженое Житомирской фабрики РУДЬ, то обрадовался и с тем же очень расстроился надписи на обертке. Ленинградское мороженое. Живущему в Израиле бывшему Житомирянину очень стыдно..." - говорится в твите.

"коли я побачив в ізраїльському магазині продовольчих товарів морозиво Житомирської фабрики РУДЬ, то зрадів і з тим же дуже засмутився напис на обгортці... Ленінградське... колишньому Житомирянину, який живе в Ізраїлі, дуже соромно... "😬 pic.twitter.com/nlcXSJOeMN March 25, 2023

Эту информацию подтвердила и другая пользовательница, записав видео с мороженым в холодильнике израильского магазина в понедельник, 15 мая. Сканирование штрихкода указывает на то, что произведено оно в Украине.

екскурсія в магазин за украінським лєнінградскім морозивом від @rud_ua



приємного перегляду.

знято 15.05.2023 @dzhigarr pic.twitter.com/kcbYktU9Q7 — mashkee (@mashkeeeee) May 15, 2023

В пресс-службе "Рудь" заявляют, что в течение многих лет мороженое под ТМ "RUD" реализовывалось на территории Израиля.

Согласно заявлению, задолго до начала войны компания заключила договор на производство и поставку мороженого на условиях "privat label" израильскому контрагенту DILER B.M.D.INTERNATIONAL LTD. Производитель принял на себя договорное обязательство изготовить иностранному заказчику мороженое по его рецептурам и под торговыми марками.

"Среди заказанных наименований (торговых марок), принадлежащих нерезиденту DILER B.M.D.INTERNATIONAL LTD, была ТМ "Ленинградское". Согласно договорным условиям наряду с торговой маркой заказчика товара размещался бренд производителя. Указанный продукт реализовывался исключительно на территории Израиля", – добавляют в "Рудь".

Компания заявляет, что с начала большой войны прекратила производство "Ленинградского" мороженого. А фото и видео, распространенные в сети, указывают на вероятные остатки в израильских сетях товара, снятого с производства.