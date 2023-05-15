Премьер РФ и подсанкционные олигархи лично посетят бизнес-форум в Китае – Bloomberg

На следующей неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин возглавит правительственную делегацию в Китае для участия в бизнес-форуме вместе с подсанкционными олигархами, поскольку Москва рассчитывает на помощь Пекина, чтобы выдержать экономическое давление из-за войны в Украине.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, которые говорили на условиях анонимности.

По словам собеседников, Мишустин и вице-премьер Александр Новак, отвечающий за энергетику, примут участие в российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае 23 мая.

"Эта поездка станет первым визитом Мишустина в Китай после того, как он стал премьер-министром в 2020 году, и первой крупной делегацией российских бизнес-лидеров в эту страну с 2019 года", - пишет агентство.

Олигарх Олег Дерипаска планирует поехать, в то время как магнаты по производству удобрений Андрей Гурьев и Андрей Мельниченко, производитель труб Дмитрий Пумпянский и Алексей Мордашов из сталелитейного и горнодобывающего гиганта "Северсталь" также были приглашены, говорят источники издания.

"Неизвестно, сколько бизнес-лидеров, попавших под санкции США и их союзников, будут присутствовать лично, хотя их компании могут быть представлены", - добавляет агентство.

Ожидается, что руководители некоторых нефтяных и газовых компаний также посетят мероприятие.

Представитель офиса Мишустина не ответил на просьбу издания прокомментировать ситуацию. Пресс-секретари Дерипаски, Гурьева, Мельниченко, Мордашова и Пумпянского отказались от комментариев.

"Форум, вероятно, усилит нарратив о процветающем экономическом сотрудничестве между Москвой и Пекином, несмотря на экономические санкции, наложенные на Россию", - сказала научный сотрудник Фонда Карнеги Вита Спивак.

"В экономической сфере, как и в геополитике, Россия активно усиливает свою зависимость от Китая и становится младшим партнером Пекина", - добавила она.

ЕС предлагает ограничить деятельность нескольких китайских фирм за помощь России

Китай воздержался от присоединения к возглавляемой США кампании санкций против России за ее вторжение в Украину.

Ключевой темой повестки дня форума в Шанхае станет энергетическое сотрудничество между Россией и Китаем, также будут затронуты темы сельского хозяйства, промышленности, транспорта и цифровизации.

Экспорт Китая в Россию в апреле вырос на 153% по сравнению с прошлым годом и достиг рекордных $9,6 млрд, отмечает Bloomberg. При этом Китай импортировал из России нефть, газ и другие товары на эту же сумму.

Экономическая правда