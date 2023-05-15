"Укроборонпром" нарастит производство снарядов

Минобороны обязали выкупать все боеприпасы с украинских заводов, а только после этого покупать импортные.

Об этом идет речь в материале УП.

Из источников стало известно, что госконцерн уже выпускает ежемесячно десятки тысяч боеприпасов советских калибров: 82, 120, 122, 125 и 152 мм. Эти снаряды производятся, в частности, в кооперации с иностранными странами.

Но производство будет масштабироваться благодаря новым заказам от Минобороны. Ставка верховного главнокомандующего обязала Минобороны сперва выкупать все боеприпасы у украинских заводов, а только после этого думать об импортных.

Дефицит боеприпасов на фронте особенно ощутим для советских калибров, однако снаряды от "Укроборонпрома" стоят дороже иностранных аналогов.

Детальнее об изменениях в украинской оборонной промышленности читайте в статье: Корпоратизация монстров. Как Зеленский изменяет правила в оборонке и как это повлияет на ход войны?