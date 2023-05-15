Норвежская Equinor передала Украине сырье для добычи природного газа

Норвежская энергокомпания Equinor предоставила АО "Укргаздобыча" 2 тыс тонн метанола, который является важным сырьем в процессе добычи природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Это критически важное сырье для добычи, подготовки и транспортировки природного газа, и она уже доставлена в Украину. Мы очень благодарны нашим партнерам за помощь в такое тяжелое для Украины время", – отметил глава компании Алексей Чернышев.

В "Нафтогазе" добавили, что поставки партии метанола нуждались в сложных логистических решениях. Впервые за время деятельности Укргаздобыча метанол была доставлена из Европы по железной дороге.

Напоминаем:

В феврале Агентство США по международному развитию (USAID) передало "Укргаздобыче" 6 тысяч тонн метанола.

Экономическая правда