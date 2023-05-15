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Производство электроэнергии полностью покрывает потребление – "Укрэнерго"

Понедельник, 15 мая 2023, 11:56 - Алексей Павлыш

Энергосистема по состоянию на 15 мая работает стабильно. Электроэнергии сейчас достаточно для покрытия потребностей всех категорий потребителей.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

В госкомпании добавили, что в энергосистеме продолжается активная ремонтная кампания на тепловых и атомных электростанциях.

"Благодаря половодью, которое уже начало постепенно спадать, гидроэлектростанции работают не только для покрытия пиковых нагрузок, но и в течение всех суток. Также сезонно высокой является генерация из возобновляемых источников энергии.

Вместе с гидроэлектростанциями это позволяет сейчас компенсировать мощность энергоблоков тепловой и атомной генерации, которые выведены в ремонт", - говорится в сообщении.

При этом преимущественно в дневные часы продолжается экспорт электроэнергии в Молдову, а также ночью и днем - в Польшу. Импорт электроэнергии отсутствует.

"Вчера в результате массированной атаки россиян повреждения получила одна из магистральных линий электропередачи в юго-западной части Украины. Также из-за обстрелов у линии фронта повреждена одна из магистральных линий на востоке страны. Начаты ремонтные работы.

От постоянных обстрелов страдают распределительные сети приграничных и прифронтовых областей, в частности Донецкой, Харьковской и Херсонской областей. Ремонтные работы проводятся при условии безопасности ситуации и разрешений военных", - добавили в "Укрэнерго".

Экономическая правда

Укрэнерго энергетика
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