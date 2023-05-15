Из-за обстрелов без света часть потребителей в шести областях – Минэнерго

Из-за обстрелов без электроснабжения остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Из-за несчастного случая отключена линия электропередачи в Киеве.

Об этом сообщили в Минэнерго.

"Вчера, 14 мая, была зафиксирована внештатная ситуация в Киеве - произошло отключение линии электропередачи на Троещине. Ремонтные бригады, которые выехали на место, обнаружили на линии пораженного током пострадавшего - мужчину 1991 года рождения, который ловил рыбу в запрещенной зоне.

Каретой скорой помощи он направлен в медицинское учреждение. Работа линии стабилизирована", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения и в областях, где ведутся боевые действия или вражеские обстрелы. За сутки удалось вернуть свет для 8,3 тысячи потребителей. Большинство из них - это абоненты в Запорожской области.

"Энергетическая система работает стабильно. Генерация полностью обеспечивает потребление", - резюмировали в Минэнерго.

Экономическая правда