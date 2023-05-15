Курс валют на 15 мая: сколько стоят наличные доллар и евро

В понедельник, 15 мая, наличные доллар и евро против гривны остаются стабильными на "черном" рынке, в кассах банков подешевел евро.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,55 – 37,69 грн против котировок в 37,5 – 37,68 грн в воскресенье.

В это же время "черный" курс евро составил 40,87 - 41,22 грн против курса 40,88 - 41,21 грн за евро в воскресенье.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,4 – 37,8 грн (курс на 12 мая – 37,4 – 37,8 грн);

Евро – 40,75 – 41,4 грн (курс на 12 мая – 41,0 – 41,6 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,07 – 37,57 грн;

Ощадбанк – 37,25 – 38,2 грн;

Укрэксимбанк – 37,45 – 37,95 грн;

Райффайзен – 37,4 – 37,9 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.