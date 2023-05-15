Нефть дешевеет на фоне опасений относительно спроса на топливо

Цены на нефть упали в понедельник, поскольку опасения относительно спроса на топливо в крупнейших мировых потребителях нефти, США и Китае, нивелировали "бычьи" настроения относительно сокращения поставок в результате сокращения ОПЕК+ и возобновления закупок в США для резервов.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 26 центов, или на 0,35%, до 73,91 доллара за баррель к 06:38 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 69,34 доллара за баррель, что на 20 центов, или на 0,29%, ниже.

Причины

На прошлой неделе оба бенчмарка падали четвертую неделю подряд, что стало самой длинной серией еженедельных падений с сентября 2022 года, из-за опасений, что Соединенные Штаты могут войти в рецессию из-за "значительного риска" исторического дефолта в течение первых двух недель июня.

Инвесторы искали безопасные гавани, такие как доллар США, укрепляя валюту и делая деноминированные в долларах товары дороже для держателей других валют.

"Цены на нефть все еще находятся под давлением вялых перспектив спроса, поскольку прогресс в восстановлении экономики Китая выглядит неравномерным", - отметила аналитик CMC Markets Тина Тенг, добавив, что банковский крах в США также вызвал волнение на рынке.

По ее словам, на следующей неделе инвесторы будут изучать множество экономических данных о промышленном производстве, инвестициях в основной капитал и розничных продажах в Китае в поисках признаков улучшения спроса на нефть.

"Учитывая неравномерное открытие экономики в Китае и опасения, что США сталкиваются с замедлением роста в то время, когда быстро приближается дата икс для потолка госдолга, а также ралли доллара США, рыночные настроения в отношении сырой нефти останутся в лучшем случае прохладными", - сказал аналитик IG Тони Сикамор.

Тем не менее, мировые поставки нефти могут сократиться во втором полугодии, поскольку группа ОПЕК+ проводит дополнительные сокращения добычи, что уменьшает предложение сернистой сырой нефти.

В апреле группа объявила, что некоторые ее члены сократят добычу еще примерно на 1,16 млн баррелей в сутки, в результате чего общий объем сокращений достигнет 3,66 млн баррелей в сутки, согласно подсчетам Reuters.

Однако Ирак не ожидает от ОПЕК+ дальнейшего сокращения добычи нефти на следующей встрече в июне, заявил министр нефти страны Хайян Абдель-Гани.

США могут начать выкупать нефть для Стратегического нефтяного резерва (SPR) после завершения санкционированной Конгрессом продажи в июне, заявила министр энергетики Дженнифер Гранхолм законодателям в четверг.

Экономическая правда