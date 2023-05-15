Два приближенных к Путину российских олигарха в процессе получения гражданства Португалии

В Португалии рассматривается вопрос о предоставлении гражданства двум российским олигархам связанным с Путиным – Александру Смузикову и Александру Каплану – процесс начался в 2020 году.

Об этом пишет португальское издание Observador.

Оба бизнесмена имеют сертификаты Comunidade Israelita do Porto (CIP) и ожидают получение гражданства по закону сефардских евреев.

Приближенные к Путину олигархи заработали свое состояние на нефти. Смузиков, занимающий 143 строчку в рейтинге самых богатых людей России от Forbes, разбогател, прежде всего, благодаря продаже ТНК-ВР, которая станет одной из десяти крупнейших частных нефтяных компаний мира.

Позже компанию выкупила государственная "Роснефть" за 813 млн евро. Олигарх до сих пор остается одним из крупнейших коллекционеров русского искусства, его состояние оценивается в 547 миллионов евро, а сам он упоминается в Pandora Papers.

Каплан занимал должность вице-президента по переработке и трейдингу в ТНК-ВР. Находится под украинскими санкциями из-за поддержки Путина и финансовой помощи президенту РФ, поскольку он является одним из главных акционеров ставропольского Промстройбанка.

Смузиков и Каплан являются основателями и партнерами московской компании "Санора-Русь", которая якобы предоставляет бухгалтерские услуги.

Закон о сефардах предоставлял португальское гражданство потомкам древней еврейской общины сефардов, которые были изгнаны из Пиренейского полуострова в конце XI века. Действие закона истекло в конце 2022 года.

По данным португальской газеты Público, Смузиков и Каплан уже получили положительное заключение судебной полиции.

Экономическая правда