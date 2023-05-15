G7 планирует усилить санкции против России, в том числе по энергетике и экспорту - Reuters

Лидеры стран Большой семерки на саммите в Японии на этой неделе планируют ужесточить санкции против России, в том числе в части энергетики и экспорта, поддерживающих военные усилия Москвы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники, знакомые с обсуждениями.

По информации источников, объявленные во время встреч 19-21 мая мероприятия будут направлены на уклонение от санкций с участием третьих стран, а также подрыв будущего производства энергии в России и ограничение торговли, поддерживающей российскую армию.

Отдельно официальные лица США ожидают, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям таким образом, чтобы по крайней мере для определенных категорий товаров весь экспорт автоматически запрещался, если они не входят в список одобренных товаров.

Ранее Белый дом подталкивал союзников по G7 отменить санкционный подход группы, который сегодня позволяет продавать все товары в Россию, если они явно не включены в черный список. Такое изменение может осложнить Москве поиск пробелов в режиме санкций.

Хотя союзники не согласились применять более ограничительный подход в широком масштабе, официальные лица США ожидают, что в наиболее чувствительных для российской армии сферах члены G7 примут предположение, что экспорт запрещен, если они не включены в специальный список.

Точные сферы, где будут применяться новые правила, еще не обсуждаются.

Американский чиновник на правах анонимности рассказал, что изменения будут касаться нескольких сфер, особенно оборонно-промышленной.

Некоторые союзники США сопротивлялись идее полного запрета торговли, а затем предоставления исключений для каждой категории.

"По нашему мнению, иногда обсуждаемый подход "мы поначалу запрещаем все и разрешаем исключения" не сработает. Мы хотим быть очень, очень точными и хотим избежать нежелательных побочных эффектов", — сказал высокопоставленный чиновник Германии.

Между тем, любое изменение в формулировке, включая формулировку, что определенная торговля запрещена, если нет специального исключения, лидерами Большой семерки не обязательно приведет к новым запретам сразу или к какому-либо изменению позиции России.

Бывший президент России Дмитрий Медведев в прошлом месяце заявил, что шаг G7 по запрету экспорта в страну заставит Москву расторгнуть черноморское зерновое соглашение. Ожидается, что продовольственная безопасность после войны станет основной темой G7.

Напоминаем:

Государства "Группы семи" (G7) и Европейский Союз планируют запретить импорт российского газа по маршрутам, по которым Москва ранее сократила поставки.