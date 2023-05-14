Швеция строит электрическую дорогу, позволяющую заряжать электромобили во время движения

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В Швеции строят первую в мире постоянную 21-километровую электрическую дорогу, которая будет заряжать электромобили во время движения.

Об этом сообщает Electrek.

Электрифицированную дорогу строит шведская транспортная администрация Trafikverket, которая сейчас работает над поиском подрядчика для реализации проекта.

"Trafikverket еще не выбрала технологию зарядки для этого новаторского проекта, но ожидается, что проектирование и строительство завершится в 2025 году, и вскоре после этого он будет запущен в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электрифицированная автомагистраль будет расположена на автобане E20, между Халлсбергом и Эребру. Автомагистраль пролегает между Стокгольмом на севере, через Гетеборг и Мальме на юге.

Trafikverket рассматривает такие варианты, как воздушные линии электропередач (то есть, как работают трамваи); наземные электрические рельсы на дороге, которые передают энергию электромобилю через токоприемник под транспортным средством, или встроенные в дорогу индуктивные катушки, которые передают энергию на транспортные средства.

Экономическая правда.