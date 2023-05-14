Байден: Переговоры о потолке госдолга США движутся вперед

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Президент США Джо Байден заявил, что переговоры с Конгрессом о повышении лимита государственного долга продвигаются, и больше об их прогрессе будет известно в течение следующих двух дней.

Об этом пишет Reuters.

"Я думаю, что они продвигаются, трудно сказать. Мы еще не достигли критической точки", - сказал Байден.

По его словам, в течение следующих двух дней общество получит больше информации о переговорах.

Агентство отмечает, что в начале следующей недели Байден встретится со спикером Палаты представителей от Республиканской партии Кевином Маккарти и другими лидерами Конгресса, чтобы возобновить переговоры.

Ранее лидеры отменили запланированную на пятницу встречу, чтобы дать возможность сотрудникам продолжить обсуждение.

Помощники Байдена и Маккарти начали обсуждать пути ограничения федеральных расходов и продолжить переговоры о повышении потолка государственного долга в 31,4 трлн долларов, чтобы избежать катастрофического дефолта.

Напомним:

Министерство финансов США предупредило о том, что без поднятия долгового потолка правительство может остаться без средств и войти в дефолт 1 июня.