У Forbes новый владелец: основатель Luminar приобрел 82% акций медиакомпании

Основатель Luminar Technologies 28-летний Остин Рассел приобрел 82% акций Forbes Global Media Holdings, материнской компании известного делового журнала.

Об этом пишет Bloomberg.

Сделка оценивает компанию почти в 800 мнл долларов. Продавец, гонконгская компания Integrated Whale Media Investments, сохранит миноритарный пакет акций.

Рассел является главным исполнительным директором Luminar Technologies, которая разрабатывает технологии лидаров и машинного восприятия на основе зрения, в первую очередь для самоуправляемых автомобилей. Luminar, рыночная капитализация которой составляет 2,1 млрд долларов, в прошлом году получила 40,7 млн долларов продаж и не является прибыльной.

Рассел планирует стать визионером бренда Forbes и не будет вовлечен в повседневные операции.

Forbes планирует назначить новый совет директоров, который будет состоять из американских экспертов в области медиа, технологий и искусственного интеллекта.

Журнал был основан в 1917 году шотландским иммигрантом и бизнес-колумнистом сети газет Hearst Б.К. Форбсом.

Экономическая правда.