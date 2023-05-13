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В США взломали данные 237 000 государственных служащих

Суббота, 13 мая 2023, 17:07 - Игорь Пилипив

Личная информация 237 тыс нынешних и бывших сотрудников федерального правительства была разоблачена в результате утечки данных в Министерстве транспорта США (USDOT).

Об этом пишет Reuters.

Утечка данных произошла в системе обработки транзитных льгот TRANServe, которые возмещают государственным служащим некоторые расходы на поездки на работу. 

Пока неизвестно была ли использована какая-то личная информация чиновников в преступных целях.

"Министерство транспорта и связи США заявило, что утечка не повлияла ни на одну систему безопасности на транспорте. В заявлении не сказано, кто может быть ответственным за взлом", - говорится в сообщении. 

Также министерство заморозило доступ к системе транзитных льгот до тех пор, пока она не будет защищена и восстановлена. Нарушение коснулось 114 000 нынешних и 123 000 бывших сотрудников.

Экономическая правда.

США хакеры
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