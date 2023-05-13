В Хмельницкой области УЗ запустила дополнительные поезда-шаттлы для подвоза пассажиров

Из-за обстрелов в Хмельницкой области "Укрзализныця" запустила дополнительные поезда-шаттлы для подвоза пассажиров и совместно с ОВА разработала инструкцию по изменениям в курсировании поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци.

Для продолжения сообщения "Укрзализныця" вместе с Хмельницкой ВА разработала решение, как добраться до пунктов назначения и запустила дополнительные поезда-шаттлы и автобусы для подвоза.

Также представлена инструкция для пассажиров с дальнейшим планом действий (будет обновляться):

- Если вы направляетесь из Киева в направлении Винницы, Хмельницкого, то вам необходимо сделать посадку на шаттл - Киев - Казатин - Винница - Хмельницкий.

- Если вы направляетесь из Киева в направлении Тернополя и Львова, то вам необходимо сделать пересадку на шаттл Красное-Тернополь-Черный остров. Между Черным островом и Хмельницким ожидайте с 10:00 бесплатные автобусные шаттлы от вокзала до вокзала.

- Если вы направляетесь из Винницы, Жмеринки, Хмельницкого в Киев - вам доступны шаттлы в Киев каждые 2 часа. Первую группу пассажиров из Винницы в Киев с билетами на рейс №716 заберет поезд №868 Гречаны-Киев.

- Если вы направляетесь из Винницы, Жмеринки во Львов, Ужгород, Перемышль - вам доступны шаттлы в Казатин с пересадкой на любые рейсы западного направления, которые сейчас следуют объездным путем именно через Казатин.

- Если вы направляетесь из Хмельницкого во Львов, Ужгород, Перемышль - ожидайте пересадку на автобус от вокзала до станции Черный остров, откуда каждые 2 часа будет следовать шаттл до станции Красное.

- Если вы направляетесь из Киева во Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Перемышль или обратно, то для вас изменится время в пути, на остальное не обращайте внимания.

В УЗ отмечают, что все шаттлы являются бесплатными, как и посадка в альтернативные поезда того же направления, указанного в вашем билете, в случае опоздания или невозможности прибыть на свой рейс.

Добавляется, что возврат неиспользованных билетов со 100% компенсацией возможен в любой украинской кассе в претензионном порядке.

Прогнозируемое время задержки:

№119 Запорожье - Львов +5 часов;

№85 Запорожье - Львов +5 часов;

№139 Киев - Кам.-Подольский +8:40 часов;

№38/36 Ужгород, Перемышль - Одесса +12 часов;

№770 Тернополь - Киев +6 часов;

№716 Перемышль - Киев +7 часов.

Экономическая правда.