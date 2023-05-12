В киевском метро сократят интервалы между поездами
С понедельника, 15 мая, между поездами в Киевский метрополитен сократят интервалы, а на некоторых станциях откроют вторые вестибюли.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"С понедельника на каждой линии метрополитена будут уменьшены интервалы между поездами. Время ожидания в часы пик в будние дни составит 3-4 минуты, в межпиковые - 6-8 минут", - говорится в сообщении.
Также будет увеличена четность поездов в выходные дни. Днем интервал между поездами составит 6-7 минут.
На 9 станциях заработают вторые вестибюли в графике:
- "Святошин" вестибюль №1 с 05:35 до 22:27;
- "Нивки" вестибюль №2 с 05:37 до 22:29;
- "Левобережная" вестибюль №1 с 05:35 до 22:29;
- "Черниговская" вестибюль №2 с 05:28 до 22:24;
- "Героев Днепра" вестибюль №2 с 05:25 до 22:22;
- "Контрактовая площадь" вестибюль №2 с 05:37 до 22:36;
- "Васильковская" вестибюль №1 с 05:50 до 22:32;
- "Позняки" вестибюль №2 с 05:33 до 22:27;
- "Харьковская" вестибюль №1 с 05:30 до 22:24.
На станции "Оболонь" будет работать вестибюль №1 (в направлении ст. "Минская"). Вестибюль №2 остается закрытым из-за проведения ремонтных работ в подземном переходе.
Также в КГГА напомнили, что на два выхода работают станции: "Академгородок", "Дарница", "Лесная", "Минская", "Почайная" и "Выдубичи".
Экономическая правда