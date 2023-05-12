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ТЭЦ и ТЭС теперь могут взять кредиты по программе "5-7-9" на восстановление оборудования

Пятница, 12 мая 2023, 17:34 - Алексей Павлыш

Кабинет министров на заседании 12 мая принял решение, в соответствии с которым ТЭЦ и ТЭС теперь смогут воспользоваться программой льготного кредитования "5-7-9".

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, правительство расширило программу "5-7-9". Теперь ею смогут воспользоваться ТЭЦ и ТЭС, чтобы восстановить поврежденное из-за боевых действий оборудование.

Премьер также заявил, что на Харьковщине и еще в четырех регионах начата реконструкция объектов и сетей теплоснабжения.

"Готовим пилотные проекты для децентрализации энергосистемы. Ищем ресурсы и возможности, чтобы сделать все вовремя к следующему отопительному сезону", - добавил он.

Экономическая правда

ТЭС ТЭЦ кредиты Шмыгаль
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