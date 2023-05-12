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В ряде министерств появится должность заместителя по вопросам восстановления

Пятница, 12 мая 2023, 16:46 - Алексей Павлыш

Кабинет министров планирует создание должности заместителя министра по вопросам восстановления в ряде министерств и заместителя председателя ОГА по вопросам восстановления в одиннадцати областях.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, соответствующее поручение касается министерств, которые реализуют проекты восстановления, и областей, наиболее пострадавших от войны.

"Российские террористы нанесли Украине значительные разрушения. Чтобы восстановить все быстро и качественно, нам нужна новая архитектура восстановления.

Правительство планирует создание должности заместителя министра по вопросам восстановления в ряде министерств и заместителя председателя ОВА по вопросам восстановления в одиннадцати областях", - написал Шмыгаль.

По словам главы правительства, должности заместителей по восстановлению в министерствах и на местах позволят ускорить процесс подготовки и улучшить качество проектов.

Экономическая правда

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