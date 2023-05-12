В ряде министерств появится должность заместителя по вопросам восстановления
Кабинет министров планирует создание должности заместителя министра по вопросам восстановления в ряде министерств и заместителя председателя ОГА по вопросам восстановления в одиннадцати областях.
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.
По его словам, соответствующее поручение касается министерств, которые реализуют проекты восстановления, и областей, наиболее пострадавших от войны.
"Российские террористы нанесли Украине значительные разрушения. Чтобы восстановить все быстро и качественно, нам нужна новая архитектура восстановления.
Правительство планирует создание должности заместителя министра по вопросам восстановления в ряде министерств и заместителя председателя ОВА по вопросам восстановления в одиннадцати областях", - написал Шмыгаль.
По словам главы правительства, должности заместителей по восстановлению в министерствах и на местах позволят ускорить процесс подготовки и улучшить качество проектов.
Экономическая правда