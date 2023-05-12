СБУ провела обыски в офисе IТ-компании ImproveIT Solutions и изъяла технику. Компания заявляет о давлении на бизнес

В черновицком офисе IT-компании ImproveIT Solutions 9 мая прошли обыски по делу, которое, по словам компании, не имеет к ней никакого отношения - во время обыска изъяли рабочую технику.

Об этом сообщает ImproveIT Solutions в Facebook.

"9 мая 2023 года в черновицком офисе компании ImproveIT Solutions состоялся внезапный обыск СБУ. Около полудня правоохранители осуществили проникновение в административное помещение, в котором ООО "ИМПРУВ АЙТИ СОЛЮШНЗ" официально арендует офис.

Такие действия исполнительной власти мы расцениваем как попытку морального и экономического давления на бизнес. Подобные агрессивные действия правоохранителей также негативно влияют на всю ІТ отрасль Украины", - говорится в позиции компании.

В компании добавили, что СБУ проводило обыск на основании постановления Шевченковского районного суда г. Черновцы по делу, которое, по словам компании, не имеет никакого отношения к ImproveIT Solutions, ее деятельности или ее работников.

"Постановление суда о процессуальных действиях, с которым представители СБУ ознакомили СЕО компании, Виталия Вершинина, касалось физического адреса административного здания, которое фигурировало в деле 2021 года.

Виталий Вершинин сообщил силовикам, что обстоятельства, которые приведены в постановлении, ему не известны, как и указанные в документе лица - фигуранты преступления. Кроме того, в офисе не хранятся вещи, связанные с противоправной деятельностью. Несмотря на это представители СБУ продолжили обыск, который завершился изъятием рабочей техники компании", - заявили в ImproveIT Solutions.

Компания заявила, что продолжает работать, однако в ImproveIT Solutions отметили, что изъятие компьютеров "усложнило выполнение отдельных бизнес-проектов из-за отсутствия доступа к данным, которые были сохранены на изъятых устройствах".

"Основанием для таких действий, по словам правоохранителей, стало наличие установленного специализированного девелоперского программного обеспечения (Android Studio) и стандартного "терминала" Mac OS. Впрочем, эта IDE, предназначенная для работы с платформой Android, является общераспространенной, общедоступной для разработчиков и не относится к вредному или опасному программному обеспечению. Такие заявления очевидно лишены всякой логики и юридической основы", - говорят в компании.

"Компания ImproveIT Solutions осуждает агрессивные действия работников Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ и Национальной полиции Украины. Такой подход к ведению дел позволяет исполнительной власти выборочно вмешиваться в деятельность не только IT-компаний, но и вообще любого, кто владеет компьютером, смартфоном или другим электронно-вычислительным устройством.

Это открытое проявление произвола и злоупотребления властью. Подобные сигналы сверхкритично воспринимаются операторами IТ-бизнеса, которые еще недавно надеялись на имплементацию европейских стандартов обращения государства с бизнесом, зато все больше наблюдают регресс в этом направлении", - говорится в позиции компании.

ImproveIT Solutions обратилась в Минцифры и СБУ "с требованием немедленно отреагировать на произвол правоохранителей".

Во Львовском IT Кластере, в который входит ImproveIT Solutions, также отреагировали на обыски и призвали власти провести честное расследование обстоятельств.

"Во время обыска правоохранители изъяли оборудование - рабочие ноутбуки, что делает невозможным дальнейшее выполнение отдельных бизнес-проектов из-за отсутствия доступа к данным, которые были сохранены на изъятых устройствах. Такие действия были скорее средством давления, чем необходимым процессуальным мероприятием", - говорят в кластере.

"Сообщество Львовского IT Кластера надеется на справедливое расследование. А также призывает Министерство цифровой трансформации и соответствующий комитет Верховной Рады принять меры, чтобы прекратить использование процессуальных действий в качестве инструмента давления на бизнес.

В частности рассмотреть законопроект "Маски-шоу стоп-3", который должен защищать IT-компании от подобных инцидентов и способствовать обеспечению поддержки благоприятного бизнес-климата в Украине", - говорится в позиции кластера.

Постановление суда о процессуальных действиях касалось адреса административного здания, где арендует офис компания ImproveIT Solutions. Этого документа нет в свободном доступе, пишет DOU.

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Экономическая правда