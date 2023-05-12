Налоговые поступления от туристической отрасли в 1 квартале выросли в 10 регионах Украины

Налоговые поступления от средств размещения туристов в январе-марте 2023 года выросли в 10 регионах Украины.

Об этом https://www.facebook.com/photo/?fbid=562185252765670&set=a.236178152033050 Государственное агентство развития туризма.

Так, наибольший прирост - 98% - зафиксирован в Черновицкой области, которая в этом году уплатила в бюджет 5 млн 152 тыс грн против 2 млн 600 тыс грн за аналогичный период военного 2022 года.

В 2021 году от Буковины в казну государства поступила такая же сумма, как и в прошлом году.

При этом на 17% увеличилась доля уплаченного налога от средств размещения на Ровенщине - 3 млн 430 тыс грн.

"В прошлом году средствами размещения в этом регионе уплачено 2 млн 938 тыс грн, что на 37% больше чем в 2021 году.

Среди лидеров по уплате налогов и Львовщина. За первые три месяца текущего года от области в бюджет поступило 60 млн 434 тыс грн, что на 16% больше чем в 2022 году - 52 млн 59 тыс грн и на 59% больше чем в 2021 году - 37 млн 900 тыс грн", - говорится в сообщении.

Наибольший спад налоговых поступлений в бюджет от туристической отрасли зафиксирован в 6-ти регионах, находящихся в зоне активных боевых действий: в Луганской области - на 100%, Херсонской - на 97%, Донецкой - на 87%, Запорожской - на 79%, Николаевской - на 67% и в Харьковской - на 54%.

Экономическая правда