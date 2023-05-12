УЗ и немецкая VTG будут работать над интермодальным сообщением Украины и ЕС

АО "Укрзализныця" и немецкая логистическая компания Global asset and logistics company (VTG GmbH) подписали меморандум о сотрудничестве - компании будут работать над развитием интермодального сообщения между Украиной и странами ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Делегация УЗ в рамках международной выставки Transport logistic 2023 в Мюнхене провела ряд встреч с представителями европейских компаний, работающих на рынке железнодорожных перевозок.

По словам директора по коммерческой работе и логистике АО "Укрзализныця" Тимофея Мураховского, сотрудничество с VTG будет направлено на развитие интермодального сообщения между Украиной и странами Европы.

"Такие перевозки обладают рядом преимуществ для клиентов, в частности, ритмичность, прогнозируемое время и стоимость перевозок, и позволяют интегрировать железнодорожные перевозки с территории Украины в европейское пространство", - говорится в сообщении.

В начале 2023 года Укрзализныця ввела интермодальный сервис (перевозка от двери до двери под руководством одного центра), который объединяет перевозки контейнерных, контрейлерных поездов и поездов комбинированного транспорта на базе подвижного состава филиала "Центр транспортного сервиса "Лески".

Рассматривается возможность организации таких перевозок в Польшу, Румынию, Австрию и Турцию.

Также представители УЗ встретились с руководством французской машиностроительной компании Alstom. Стороны обсудили введение современных технологических решений по интеграции грузовых железнодорожных перевозок в европейскую систему.

По словам представителя постоянного АО "Укрзализныця" в Литовской Республике и странах Балтии Артема Хачатуряна, в частности, речь шла о возможности интеграции в Украине технологической разработки испанской компании Tria – вагонных тележек с раздвижной системой для перехода из колеи шириной 1435 мм на колею 1520 мм.

Также совместные усилия по развитию железнодорожных перевозок в Европе УЗ обсудила с представителями PKP Cargo, EP Logistics и Словенскими железными дорогами.

Экономическая правда