Украина получила от Всемирного банка более $130 миллионов: на что потратят

В пятницу Украина получила от Всемирного банка финансирование в 132 млн долларов, которое, в частности, позволит покрыть первоочередные расходы для агрокомплекса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Кредитные средства поступили в общий фонд бюджета после выполнения мероприятий в рамках программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство".

По словам министра финансов Сергея Марченко, привлеченные средства позволят поддерживать финансовую стабильность Украины и возместить приоритетные расходы, в частности в сельскохозяйственном секторе. Это будет способствовать улучшению ситуации в пищевой промышленности и обеспечении продовольственной безопасности, добавил он.

Отмечается, что Украина получила этот заем в рамках соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).