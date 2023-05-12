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Wizz Air анонсировал новые маршруты из Польши

Пятница, 12 мая 2023, 11:44 - Алексей Павлыш

Венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал девять новых маршрутов из городов Польши, увеличение частоты полетов по уже существующим направлениям и расширение своего флота в стране до 30 авиалайнеров.

Об этом пишет avianews.com.

Отмечается, что все изменения начнутся с конца октября 2023 года, когда вступит в силу зимнее расписание полетов.

Так, осенью Wizz Air разместит самолет нового поколения Airbus A321neo в главном аэропорту Варшавы имени Шопена.

"Этот 240-местный авиалайнер позволит Wizz Air открыть 31 октября новый рейс из Варшавы на марокканский курорт Агадир. Также благодаря расширению флота лоукостер увеличит частоту полетов из Варшавы в Аликанте, Малагу, Бергамо, Ниццу, Осло-Торп, Рим, Тенерифе и Валенсию", - говорится в сообщении.

Региональная сеть Wizz Air с октября пополнится восемью маршрутами из Гданьска, Катовице, Вроцлава и Кракова:

  • Гданьск-Копенгаген с 29 октября
  • Гданьск-Тенерифе с 29 октября
  • Гданьск-Аликанте с 30 октября
  • Катовице-Копенгаген с 29 октября
  • Катовице-Аликанте с 31 октября
  • Вроцлав-Валенсия с 30 октября
  • Вроцлав-Малага с 31 октября
  • Краков-Васенсия с 3 декабря

В Wizz Air заявили, что уже открыли продажу билетов на новые направления. Самые дешевые билеты продаются по цене от 69 злотых в одну сторону.

При этом минимальный тариф включает перевозку лишь небольшого предмета ручной клади - его габариты не должны превышать 40х30х20 см, а вес 10 кг.

Экономическая правда

авиа Wizz Air Польша
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