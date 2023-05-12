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В Turkish Airlines анонсировали рекордную для отрасли сделку на 600 самолетов

Пятница, 12 мая 2023, 10:50 - Алексей Павлыш

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в июне закажет 600 новых самолетов, которые будут поставлены в течение десяти лет.

Об этом заявил глава компании Ахмет Болат, пишет Reuters.

Такой заказ, если он будет подтвержден, станет крупнейшим в истории отрасли для одной авиакомпании, затмив рекордный заказ Air India на 470 самолетов Airbus и Boeing в декабре.

Выступая за несколько недель до того, как Турция должна принять лидеров авиакомпаний из Международной ассоциации воздушного транспорта, Болат сказал, что заказ будет состоять из 400 узкофюзеляжных и 200 широкофюзеляжных самолетов, добавив, что к 2033 году флот увеличится до 810 самолетов.

"Во время мероприятия мы собираемся объявить о заказах. С одним из крупных производителей мы почти заканчиваем переговоры. Мы собираемся заказать (в общей сложности) около 600 самолетов", - сказал Болат журналистам на пресс-конференции.

Ежегодный саммит IATA, объединяющий около 280 авиакомпаний, состоится в Стамбуле 4-6 июня.

Болат сказал, что компания близка к соглашению с Boeing по части заказа, но не предоставил дальнейших подробностей.

Boeing отказался от комментариев.

Turkish Airlines могут передать заказ на оставшиеся новые самолеты "другому производителю" на следующем европейском авиасалоне в июне, добавил Болат, очевидно, имея в виду Airbus, европейского конкурента Boeing. Airbus также отказался от комментариев.

Авиакомпании массово заказывают самолеты, чтобы занять свободные места, которые сокращаются по мере того, как путешествия восстанавливаются после пандемии.

Экономическая правда

Турция авиа
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