В Turkish Airlines анонсировали рекордную для отрасли сделку на 600 самолетов

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в июне закажет 600 новых самолетов, которые будут поставлены в течение десяти лет.

Об этом заявил глава компании Ахмет Болат, пишет Reuters.

Такой заказ, если он будет подтвержден, станет крупнейшим в истории отрасли для одной авиакомпании, затмив рекордный заказ Air India на 470 самолетов Airbus и Boeing в декабре.

Выступая за несколько недель до того, как Турция должна принять лидеров авиакомпаний из Международной ассоциации воздушного транспорта, Болат сказал, что заказ будет состоять из 400 узкофюзеляжных и 200 широкофюзеляжных самолетов, добавив, что к 2033 году флот увеличится до 810 самолетов.

"Во время мероприятия мы собираемся объявить о заказах. С одним из крупных производителей мы почти заканчиваем переговоры. Мы собираемся заказать (в общей сложности) около 600 самолетов", - сказал Болат журналистам на пресс-конференции.

Ежегодный саммит IATA, объединяющий около 280 авиакомпаний, состоится в Стамбуле 4-6 июня.

Болат сказал, что компания близка к соглашению с Boeing по части заказа, но не предоставил дальнейших подробностей.

Boeing отказался от комментариев.

Turkish Airlines могут передать заказ на оставшиеся новые самолеты "другому производителю" на следующем европейском авиасалоне в июне, добавил Болат, очевидно, имея в виду Airbus, европейского конкурента Boeing. Airbus также отказался от комментариев.

Авиакомпании массово заказывают самолеты, чтобы занять свободные места, которые сокращаются по мере того, как путешествия восстанавливаются после пандемии.

Экономическая правда