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Цены на нефть снижаются на фоне опасений относительно спроса

Пятница, 12 мая 2023, 10:19 - Алексей Павлыш

Цены на нефть упали в пятницу, поскольку новые экономические проблемы в США и Китае возродили беспокойство относительно роста спроса на топливо в двух крупнейших мировых потребителях нефти.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 48 центов, или на 0,64%, до 74,50 долларов за баррель по состоянию на 06:35 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 39 центов, или на 0,55%, до 70,48 доллара.

Оба бенчмарка упадут примерно на 1,1% за неделю, что станет самой длинной серией еженедельных снижений с ноября 2021 года.

Причины

В связи с тем, что переговоры о потолке государственного долга США зашли в тупик и возобновились опасения, что еще один региональный банк находится в кризисе, растет беспокойство, что США войдут в рецессию.

Сокращение новых кредитов предприятиям в Китае и слабые экономические данные в начале недели переориентировали сомнения относительно восстановления экономики после ограничений, вызванных COVID, что привело к росту спроса на нефть.

Кроме того, более прохладные данные по инфляции в обеих странах свидетельствуют о слабом потребительском спросе, считает рыночный аналитик CMC Markets Тина Тенг.

"Нефть является чувствительным к росту товаром, на который повлияли эти "медвежьи" факторы", - заявила она.

Цена выросла ранее в пятницу, после падения в течение предыдущих двух сессий, на ожиданиях спроса после комментариев министра энергетики США о том, что США могут выкупить нефть для Стратегического нефтяного резерва (SPR), как только закончатся некоторые продажи в июне.

Правительство США заявило, что будет покупать нефть, когда цены будут стабильно на уровне или ниже 67-72 долларов за баррель.

Однако переговоры о повышении лимита федерального долга США до 31,4 триллиона долларов могут не достичь соглашения вовремя, чтобы предотвратить дефолт государственного долга, который может вызвать серьезные рыночные потрясения.

Экономическая правда

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