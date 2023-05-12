Курс валют 12 мая: гривня укрепилась на "черном рынке" против доллара и евро

В пятницу, 12 мая, наличные доллар и евро несколько ослабли против гривни на "черном" рынке, а в кассах банков курс остался стабильным.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 37,53 - 37,74 грн против котировок в 37,63 - 37,71 грн в четверг.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,09 - 41,38 грн против курса 41,26 - 41,53 грн за евро в четверг.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,4 - 37,8 грн (курс на 11 мая - 37,4 - 37,81 грн);

Евро - 41,0 - 41,6 грн (курс на 11 мая - 41,045 - 41,65 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,1 - 37,6 грн;

Ощадбанк - 37,3 - 38,3 грн;

Укрэксимбанк - 37,45 - 37,95 грн;

Райффайзен - 37,4 - 37,95 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.





