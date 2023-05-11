В МИД России в очередной раз пригрозили непродолжением "зернового соглашения", если не будут выполнены условия Москвы.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что если до 18 мая не удастся достичь консенсуса по зерновому соглашению с учетом российских требований, оно прекратит существование.

По его словам, "продвижения в вопросе переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT нет, от ООН раздаются скептические оценки".

Также представитель МИД РФ заявил, что Россия якобы продолжает соприкасаться с барьерами в экспорте сельхозпродукции и "не может мириться с лицемерием и двойными стандартами".

Напоминаем:

В турецком Стамбуле завершились двухдневные переговоры на уровне заместителей министров обороны по Черноморской зерновой инициативе.

В марте Министерство иностранных дел России заявило, что черноморская "зерновая инициатива" была продлена на 60 дней, а не на 120, как предполагается первоначальными договоренностями.