В ФГИУ рассказали, когда планируют начать продажу конфискованных активов россиян

Украина надеется начать продажу конфискованных активов россиян для финансирования обновления уже в этом году.

Об этом заявил глава Фонда госимущества Рустем Умеров в комментарии Reuters.

"Российский бизнес в некоторых отраслях был значительным игроком на рынке, некоторые говорят, что у него была огромная доля рынка. Но никто не оценил точную стоимость этих активов.

Наша цель – это все взять в государственную собственность, подготовить и продать. Мы хотим, чтобы эти предприятия работали на государство Украина, на украинских граждан", - рассказал Умеров.

Выявление всех российских активов в Украине является длительным и сложным процессом, в котором участвуют разные государственные и правоохранительные учреждения. В этом году ФГИ хочет распродать до 102 активов, в основном это недвижимость и автомобили.

"Они могут быть переданы в ФГИ только после того, как будет принято решение суда относительно арестованных и национализированных активов. Сейчас их необходимо передать, чтобы государство могло продать право собственности новому владельцу без судебных разбирательств и осложнений", – объяснил чиновник.

Он добавил, что сейчас ведется такая работа – подготовка к приватизации.

"Я попросил своих коллег сделать это во втором квартале, а в конце второго, в начале третьего квартала, мы уже будем готовы продавать эти активы", - отметил глава Фонда.

Процесс изъятия российских активов оказался медленным и сложным. Президент Владимир Зеленский издал указы о введении санкций против сотен граждан России, включая олигархов, чьи активы являются одними из крупнейших в Украине, за вероятные связи с вторжением России в феврале прошлого года.

Эти указы предоставляют Украине право подавать иски о конфискации имущества, принадлежащего россиянам под санкциями. Но процесс требует одобрения различных государственных органов и часто сталкивается с противодействием со стороны собственников активов, пытающихся найти юридические лазейки, чтобы сохранить свои активы.

После того, какФфонд получил конфискованные активы, он работает над решением юридических вопросов, возобновлением деятельности и уплатой налогов и заработной платы.

В качестве примера Умеров привел Демуринский горно-обогатительный комбинат, крупнейший в мире производитель титана для аэрокосмической промышленности, конфискованный у российского бизнесмена в феврале.

По его словам, производство на предприятии, где работают 284 человека, частично возобновлено, и фонд надеется продать его в этом году.