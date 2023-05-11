Банк Англии в двенадцатый раз подряд поднял ключевую ставку

Банк Англии повысил процентные ставки на четверть пункта до 4,5%, поскольку он прогнозирует, что инфляция будет оставаться выше дольше, чем ожидалось ранее, а экономика будет работать сильнее.

Об этом пишет The Guardian.

Комитет по монетарной политике Банка Англии большинством голосов проголосовал за 12-е подряд повышение стоимости заимствований, продолжая самый агрессивный цикл повышения ставок с 1980-х годов в попытке сдержать инфляцию в Великобритании, которая остается двузначной.

Ставки в Великобритании находятся на самом высоком уровне с октября 2008 года, когда мировая экономика оказалась в тисках финансового кризиса.

Ожидается, что инфляция будет оставаться выше дольше, чем прогнозировалось ранее. Уровень инфляции в Британии остается высоким в течение последних месяцев - по последним официальным данным, в марте он составил 10,1%. Это самый высокий показатель в группе развитых экономик G7 и значительно выше официальной инфляционной цели Банка - 2%.

Сейчас Банк ожидает, что инфляция на конец года будет выше 5% по сравнению с 4%, которые он прогнозировал в феврале. Это связано с высокими ценами на продукты питания, которые растут самыми быстрыми годовыми темпами с 1977 года, и устойчивым рынком труда.

"Позвольте мне быть откровенным, инфляция остается слишком высокой", - заявил председатель Банка Англии Эндрю Бейли на пресс-конференции после принятия решения. "Мы должны придерживаться курса, чтобы убедиться, что инфляция снизится до целевого уровня в 2%", - добавил он.

"Мы хорошо осознаем, насколько тяжелым является этот рост цен на продукты питания для людей, особенно для людей с низкими доходами. Мы видим, что инфляция цен на продукты питания начнет замедляться", - резюмировал глава Центробанка.

Экономическая правда