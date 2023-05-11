УЗ начала использовать ChatGPT для анализа обращений пассажиров

"Укрзализныця" заявила, что анализирует обращения пассажиров с помощью ChatGPT.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"В течение одного дня мы получаем в среднем 1300 оценок путешествия от пассажиров через приложение. Примерно 300 из них - текстовые отзывы, которые касаются непосредственно работы железной дороги. Каждый такой отзыв раньше мы обрабатывали вручную - теперь эту работу выполняет ChatGPT.

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Искусственный интеллект автоматически распределяет обращения пассажиров по 21 тематике - от "качества обслуживания" до "опозданий", после чего уже разбитые по категориям обращения загружаются в систему анализа, которая позволяет отслеживать по дням, неделям и месяцам динамику жалоб по конкретным поездам и маршрутам", - рассказали в компании.

В УЗ добавили, что такое применение ChatGPT позволяет ускорить работу по анализу обратной связи и определять наиболее проблемные участки - и, соответственно, оперативно реагировать.

Искусственный интеллект ChatGPT корректно определяет категорию обращения в 90% случаев.

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Экономическая правда