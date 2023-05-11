В Европарламенте подготовили жесткие правила по использованию ИИ

В четверг депутаты Европарламента проголосовали за широкий набор правил, которые станут частью европейского закона об искусственном интеллекте, включая полный запрет почти всех технологий распознавания лиц для слежки за гражданами.

Об этом пишет Financial Times.

Согласно предложениям Европарламента, разработчики генеративных моделей ИИ, таких как ChatGPT, должны будут раскрывать контент, сгенерированный ИИ, и публиковать сводки защищенных авторским правом данных, используемых в учебных целях, чтобы авторы могли получить вознаграждение за использование их работы.

Соглашение между депутатами Европарламента, которые почти два года боролись за меры по контролю над искусственным интеллектом, даст старт переговорам между странами-членами ЕС, Европейской комиссией и Европейским парламентом в следующем году.

Предложенный закон появился на фоне растущего беспокойства во всем мире относительно потенциальных злоупотреблений быстро развивающейся технологией.

На прошлой неделе Федеральная торговая комиссия США сделала "предупредительный выстрел" в сторону отрасли, заявив, что "интенсивно изучает, как компании могут использовать технологию искусственного интеллекта, в том числе новые генерирующие инструменты ИИ, таким образом, чтобы это могло иметь реальное и существенное влияние на потребителей". Британское антимонопольное ведомство также начинает обзор рынка ИИ.

Депутат Европарламента Драгош Тудораче, который руководил разработкой предложений, заявил журналистам в среду, что согласованный текст был одним из самых обсуждаемых в истории парламента, с более чем 1 000 поправок.

"[Закон об искусственном интеллекте] является первым законодательным актом такого рода в мире", - сказал он. "ЕС может стать мировым лидером в том, чтобы сделать ИИ ориентированным на человека, надежным и безопасным", - заверил он.

Государства-члены ЕС и законодатели, вероятно, начнут длительные дискуссии о том, приемлемо ли распознавание лиц в реальном времени в ограниченных обстоятельствах, таких как террористическая угроза, говорят источники газета, знакомые с ходом дискуссии.

Ограничение биометрии в режиме реального времени - это сфера, которая потребует "жестких" переговоров и в отношении которой ЕС, вероятно, "нужно будет найти решение", сказал депутат Европарламента Брандо Бенифей, который разрабатывал предложения.

"Правительства четко заявляют о своей готовности использовать [эти системы]", - добавил он.

Европарламент согласился на ретроспективные "системы биометрической идентификации" для преследования тяжких преступлений, если полиция получит одобрение судьи.

Но Бенифей выразил оптимизм, что государства-члены поддержат предложения парламента по законодательному закреплению генеративных моделей ИИ.

Ожидается, что Европарламент одобрит правила в июне, прежде чем начнутся переговоры об окончательной форме закона с другими институтами ЕС.

Экономическая правда