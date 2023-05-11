Microsoft решила заморозить зарплату для всех штатных сотрудников: причины

Корпорация Microsoft решила заморозить заработную плату для всех штатных сотрудников в этом году, чтобы пережить макроэкономические потрясения, став последним технологическим лидером США, который затянул пояса во времена растущей неопределенности.

Об этом пишет Bloomberg.

Главный исполнительный директор Сатья Наделла объяснил этот шаг во внутренней записке как необходимый для получения "достаточной прибыли" для инвестирования в переход основной платформы в сторону искусственного интеллекта.

Он добавил, что Microsoft уже повысила компенсацию в 2022 году. Однако компания рассмотрит возможность повышения ставок для работников с почасовой оплатой труда, сохраняя при этом программу премирования и награждения акциями без "перефинансирования", сказал Наделла, не уточняя деталей.

"Как компания, мы понимаем, что ориентирование в динамичной экономической среде и значительное изменение платформы требует от нас принятия критически важных решений относительно того, как мы инвестируем в наших людей", - сказал представитель компании. Издание Insider впервые сообщило о замораживании зарплат ранее в среду.

Технологические компании по всему миру сокращают персонал и уменьшают расходы, чтобы учесть низкий потребительский спрос и укрепить финансы в преддверии потенциальной рецессии. В этом году Microsoft начала сокращать тысячи рабочих мест, присоединившись к своим коллегам - от Meta Platforms Inc. до Amazon.com Inc.

В прошлом месяце лидер программного обеспечения сообщил о квартальной прибыли и продажах, которые превзошли прогнозы, и делает огромные ставки на ИИ. Среди них - новые инвестиции в размере $10 млрд в OpenAI и чат-бот для интернет-поиска Bing - стратегия, направленная на увеличение будущих продаж облачных сервисов Azure, поисковых объявлений и программ для повышения производительности офиса.

Экономическая правда