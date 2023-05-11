Программа "єОселя": украинцы получили более тысячи кредитов

По государственной программе "єОселя" украинцы уже получили более тысячи кредитов на жилье на 1,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Александр Грибан, передает Интерфакс-Украина.

"Уже выдано 1 тыс. кредитов на 1,3 млрд грн. Это в принципе немного, но уже старт", – сообщил он на Архитектурно-строительном бизнес-форуме в Киеве в четверг.

В компании "Укрфинжилье", которая координирует программу, отметили, что из 1017 льготных кредитов 835 получили военнослужащие и силовики, 93 - медики, 78 - педагоги, 11 - ученые.

По ее данным, с начала мая банки-партнеры выдали 57 кредитов на 83,5 млн. грн.

Программа охватила все регионы Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Напоминаем:

Кабинет министров ускоряет реализацию программы льготного кредитования "єОселя" - в частности, правительство согласовало возможность привлечения дополнительных средств компанией "Укрфинжилье" на открытом финансовом рынке.

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Экономическая правда