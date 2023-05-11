Варшава передала Киеву первые 6 вагонов метро

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Киев получил первую партию из шести вагонов метрополитена в качестве благотворительной помощи от Варшавы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Это стало возможным благодаря подписанному в прошлом году письму между столицами Польши и Украины о безвозмездной передаче 60 выведенных из эксплуатации вагонов Варшавского метрополитена", - написал он.

Полученные вагоны входят в подвижной состав серии №81-717, который также эксплуатируется и в киевском метро. В первую очередь их будут использовать в качестве технических доноров для капитальных ремонтов действующего подвижного состава.

"Для Киевского метрополитена это значительная помощь, поскольку 80% подвижного состава – советского производства. Аналогичные вагоны эксплуатируются и в Варшавском метро", – добавил Кличко.

По его словам, поставка всех 60 вагонов состоится поэтапно в течение этого года.

Экономическая правда