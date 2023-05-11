В Минагрополитики рассказали, насколько подорожала сельскохозяйственная земля

Цена купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения в Украине за первые 4 месяца года выросла в среднем на 20%.

Об этом сообщил заместитель министра агрополитики по вопросам цифровизации Денис Башлык на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

С начала года произошло 13 тыс. сделок по купле-продаже земель.

"Даже если убрать фактор инфляции, мы видим, рост продолжается. Но в регионах, расположенных близко к боевым действиям, такого роста нет", - добавил он.

Башлык отметил, что во Львовской области в начале мая текущего года средняя стоимость 1 га сельхозугодий составляла 162 тыс грн, тогда как на момент открытия рынка она составляла 51 тыс грн. В Киевской области, по его словам, за это время цена выросла с 48 тыс грн до 148 тыс грн за га.

На Черниговщине один га земли в среднем стоит 23 тыс грн, тогда как до войны он стоил 16-17 тыс грн. Замминистра предполагает, что рост цены связан с инфляцией.

"В 2021 году в Украине было заключено 66 тыс сделок купли-продажи земли на общую площадь 153 тыс га. В 2022 году таких сделок было 53 тыс, в то же время рынок фактически не работал почти пол года из-за ограничения доступа к реестрам", - добавил замминистра.