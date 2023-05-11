Индия в прошлом году в десять раз увеличила импорт дешевой нефти из РФ: сэкономила $5 миллиардов

Индия в прошлом году в десять раз нарастила импорт нефти из РФ - благодаря увеличению закупок российской нефти она сэкономила 5 млрд долл.

Об этом пишет BBC со ссылкой на данные индийского госбанка Bank of Baroda.

Данные свидетельствуют, что третья крупнейшая экономика Азии сэкономила около 5 млрд долларов (4 млрд фунтов стерлингов) благодаря увеличению закупок нефти из Москвы.

"Это происходит в то время, когда западные страны сокращают импорт энергоносителей из России после ее вторжения в Украину.

Россия продает энергоносители со скидкой таким странам, как Китай и Индия, которая является третьим крупнейшим импортером нефти в мире. В 2021 году российская нефть составляла лишь 2% годового импорта сырой нефти Индии. Сейчас эта цифра составляет почти 20%", - пишет издание.

Закупки Индией нефти в России в течение последнего финансового года позволили ей сэкономить около 89 долларов на тонне сырой нефти, свидетельствуют цифры.

Несмотря на давление со стороны США и Европы, Индия отказалась присоединиться к западным санкциям в отношении российского импорта. Нью-Дели также не выступил с прямым осуждением вторжения России в Украину.

Индия защищает свои закупки нефти, заявляя, что как страна, зависимая от импорта энергоносителей, где миллионы людей живут в нищете, она не в состоянии платить более высокие цены.

С начала войны в Украине Европа импортировала из России в шесть раз больше энергоносителей, чем Индия, заявил в прошлом году в телевизионном интервью министр иностранных дел Индии.

"Европа сумела сократить свой импорт, при этом сделав это удобным для себя способом", - сказал он.

Некоторые аналитики ожидают, что Россия продолжит предлагать дешевую нефть крупнейшим импортерам энергоресурсов в Азии.

"Мы ожидаем, что потребление российской нефти будет оставаться ограниченным этими двумя странами [Индией и Китаем], сохраняя значительные скидки", - сказал ВВС Вандана Хари из аналитической компании Vanda Insights.

Экономическая правда