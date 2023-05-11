TikTok откладывает полноценный запуск торговой платформы в США: причины

Китайская материнская компания TikTok - ByteDance - отложила запуск своей торговой платформы в США, поскольку беспокойство относительно будущего приложения для обмена видео отпугивает продавцов от присоединения.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам источников, знакомых с ситуацией, ByteDance отложила открытие магазина для всех продавцов, которое изначально планировалось на начало весны, до июня, не раньше.

По словам собеседников, фактическая дата запуска может быть отложена из-за беспокойства продавцов относительно возможного запрета приложения и медленного принятия е-коммерции в прямом эфире в США.

Как пишет газета, после предварительного тестового запуска среди небольшого пула избранных продавцов в конце прошлого года TikTok изо всех сил пытался привлечь больше продавцов, отложив вторую фазу расширения до конца марта.

При этом ByteDance нацелена на новые источники доходов и реструктурировала ряд направлений бизнеса для повышения эффективности, поскольку Пекин ужесточил надзор за интернет-сектором Китая.

По словам собеседников издания, ByteDance по-прежнему получает более 80% своего дохода от Китая, однако рост его флагманских приложений - агрегатора новостей Jinri Toutiao и китайской версии TikTok, Douyin - остановился на переполненном и конкурентном рынке.

Сообщается также, что руководители ByteDance обеспокоены тем, что пользователи могут отказаться от TikTok в пользу таких альтернатив, как Instagram Reels и YouTube Shorts, и запустили в США еще одно приложение - Lemon8, сочетающее в себе элементы Instagram и Pinterest.

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Экономическая правда