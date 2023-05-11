Google интегрирует ИИ в свой поисковик: как это работает

Компания Google объявила, что интегрирует генеративный искусственный интеллект (ИИ) в свою поисковую систему - в ближайшие недели доступ получат пользователи из США из списка ожидания.

Об этом сообщает BBC, Reuters.

Благодаря интеграции ИИ в поисковую систему в рамках Search Generative Experience пользователи смогут получать ответы на произвольные запросы, отметили в компании на своей ежегодной конференции для разработчиков в среду.

В течение ближайших недель система будет доступна только для ограниченного количества пользователей в США пишет Reuters. Во время этого этапа Google будет отслеживать качество, скорость и стоимость результатов поиска.

Компания также сообщила, что удаляет список ожидания для чатбота Bard, который будет запущен на английском языке в 180 странах. Впоследствии компания планирует расширить его поддержку до 40 языков. Кроме того, в Google заявили, что вскоре чат-бот сможет отвечать на запросы не только текстом, но и изображениями.

Reuters со ссылкой на демонстрацию, проведенную для агентства, приводит пример работы Search Generative Experience. Так, по запросу "погода в Сан-Франциско", поисковик укажет пользователю на прогноз на восемь дней.

Зато на запрос о том, какую одежду надеть в городе, он предоставит расширенный ответ, сгенерированный искусственным интеллектом. "Вам следует взять с собой несколько слоев одежды, в частности рубашку с короткими рукавами и легкий свитер или куртку на день", - говорится в продемонстрированном ответе.

В начале года конкурент Google, Microsoft, добавила GPT-4 от OpenAI в свою поисковую систему Bing.