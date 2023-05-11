Дефицит бюджета РФ уже превысил годовой план

Дефицит федерального бюджета России по итогам апреля превысил план на 2023 год – бюджет был исполнен с дефицитом до 3,424 триллиона рублей, увеличившись в апреле сразу на 1,024 триллиона.

Об этом пишет российская редакция Forbes со ссылкой на данные Минфина РФ.

Дефицит бюджета уже на 843 млрд рублей превышает расчеты Минфина, ожидавшего, что в 2023 году дефицит составит 2,925 трлн рублей, или 2% ВВП.

Ведомство напомнило, что для покрытия дефицита, согласно бюджетному правилу, используют средства Фонда национального благосостояния.

При этом доходы бюджета за четыре месяца составили 7,782 трлн рублей, что на 22% ниже объема поступлений за тот же период в прошлом году.

Это объясняют сокращением нефтегазовых доходов. Общие доходы бюджета в I квартале оценивались Минфином в 5,677 трлн. рублей, поэтому в апреле они составили 2,1 трлн. рублей.

По данным ведомства, нефтегазовые доходы снизились с начала года на 52,3% и составили 2,282 трлн. рублей.

Минфин связал это с высокой базой сравнения 2022 года, снижением цен на нефть марки Urals и падением объемов экспорта природного газа.

Динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню 8 трлн рублей в год.

Экономическая правда