Минэнерго: в шести областях - ограниченное энергоснабжение из-за обстрелов

Энергетики продолжают фиксировать повреждения инфраструктуры из-за вражеских обстрелов. Без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Об этом заявили в Минэнерго.

Также в результате артиллерийского обстрела в Запорожской области по состоянию на утро отключены от газоснабжения 753 потребителя, добавили в министерстве.

"Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью энергетики продолжают восстановительные работы. За сутки удалось вернуть свет для 9,5 тысячи потребителей. Большинство из них - это абоненты в Донецкой и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

Энергетическая система работает стабильно.

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Экономическая правда