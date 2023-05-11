Все разделы
Укр / Рус

Минэнерго: в шести областях - ограниченное энергоснабжение из-за обстрелов

Четверг, 11 мая 2023, 10:46 - Алексей Павлыш

Энергетики продолжают фиксировать повреждения инфраструктуры из-за вражеских обстрелов. Без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Об этом заявили в Минэнерго.

Также в результате артиллерийского обстрела в Запорожской области по состоянию на утро отключены от газоснабжения 753 потребителя, добавили в министерстве.

"Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью энергетики продолжают восстановительные работы. За сутки удалось вернуть свет для 9,5 тысячи потребителей. Большинство из них - это абоненты в Донецкой и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

Энергетическая система работает стабильно.

Читайте также: Энергетики заговорили о дефиците электроэнергии. Будут ли новые отключения и когда?

Экономическая правда

энергетика Минэнергетики электроэнергия
Материалы по теме
Энергетики заговорили о дефиците электроэнергии. Будут ли новые отключения и когда? 11 мая 2023, 08:55
Молдова передаст Украине оборудование для энергосистемы на почти 5 миллионов 10 мая 2023, 14:36
В "Укрэнерго" объяснили, как компенсируется вывод в ремонт ряда энергоблоков 10 мая 2023, 11:32
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте