Цены на нефть растут на позитивных данных о спросе на топливо в США

Цены на нефть отскочили в четверг после падения более чем на доллар за баррель накануне, поддержанные более высокими данными о спросе на топливо из США, крупнейшего мирового потребителя нефти.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 17 центов, или на 0,2%, до 76,58 доллара за баррель к 06:53 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на нефть в США поднялись на 17 центов, также на 0,2%, до 72,73 доллара.

Причины

Более резкое, чем ожидалось, падение запасов бензина в США повысило цены, что отражает более высокий спрос на транспортное топливо в США.

Однако инвесторы оставались осторожными, поскольку рост мировых процентных ставок продолжал усиливать опасения рецессии.

Последние данные по США показали, что потребительские цены выросли в апреле, увеличив вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит более высокие процентные ставки, что может иметь обратный эффект - снижение спроса на нефть.

Между тем, запасы бензина в США на прошлой неделе упали на 3,2 млн баррелей, что намного больше, чем прогнозировали аналитики - 1,2 млн баррелей, согласно последним данным Управления энергетической информации США.

Запасы дистиллятов также снизились, в то время как спрос на авиационное топливо в США вырос до самого высокого уровня с декабря 2019 года.

Однако неопределенный экономический фон омрачает перспективы на будущее, говорят аналитики ANZ.

"Хотя инфляция в США снизилась больше, чем ожидалось в апреле, есть опасения, что влияние недавнего повышения ставок на американскую экономику только сейчас проявляется", - отмечают аналитики ANZ, добавляя, что медвежьи настроения продолжают проникать на сырьевые рынки на фоне отсутствия признаков усиления спроса.

Тем временем инвесторы также наблюдают за детальными переговорами о повышении потолка государственного долга США в размере 31,4 триллиона долларов, которые начались в среду, при этом республиканцы продолжают настаивать на сокращении расходов.

Такое противостояние обеспокоило инвесторов, приведя к тому, что стоимость страхования государственного долга США достигла рекордного уровня, поскольку Уолл-стрит все больше обеспокоена риском беспрецедентного дефолта.

Экономическая правда