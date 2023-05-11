Курс валют 11 мая: сколько стоят доллар и евро
Четверг, 11 мая 2023, 09:54
В четверг, 11 мая, наличный доллар незначительно подорожал на "черном рынке", против евро гривна стабильна.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:40 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,63 - 37,71 грн против котировок в 37,56 - 37,75 грн в среду.
На это же время "черный" курс евро составлял 41,24 - 41,51 грн против курса 41,26 - 41,53 грн за евро в среду.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 37,4 - 37,81 грн (курс на 10 мая - 37,35 - 37,79 грн);
- Евро - 41,045 - 41,65 грн (курс на 10 мая - 41,05 - 41,6 грн).
В разрезе банков наличные курсы следующие:
- Приватбанк - 37,1 - 37,6 грн;
- Ощадбанк - 37,3 - 38,3 грн;
- Укрэксимбанк - 37,45 - 37,95 грн;
- Райффайзен - 37,4 - 37,95 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.