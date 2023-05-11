США впервые одобрили конфискацию активов российского олигарха - впоследствии их передадут Украине

Соединенные Штаты впервые одобрили конфискацию активов российского олигарха с последующей их передачей для восстановления Украины.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на соответствующее разрешение, предоставленное генеральным прокурором США Мерриком Гарландом.

Гарланд заявил, что такие решения будут сделаны и в дальнейшем. "Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним", - сказал он в своем заявлении.

Решение Гарланда связано с прошлогодним обвинительным актом против российского олигарха и основателя кремлевской пропагандистской медиа-империи Константина Малофеева, которого обвинили в нарушении санкций, введенных против него в ответ на аннексию украинского Крыма Москвой в 2014 году.

Так, по словам Гарланда, были арестованы миллионы долларов "со счета в американском финансовом учреждении, который связан с нарушением санкций Малофеевым". В феврале, после встречи с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным, Гарланд санкционировал использование этих средств "в Украине для возмещения ущерба, причиненного несправедливой войной России".

В среду Гарланд заявил, что конфискованные деньги были переданы Государственному департаменту США и будут предназначены для дальнейшей передачи Украине.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину западные чиновники ищут способы для использования арестованных российских активов в пользу Украины.





